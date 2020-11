NMK Melhus ønsker å kjøpe Bollandsmoen

Sport

Tirsdag skal Melhus formannskap ta stilling til om kommunen vil stille seg bak en kommunal lånegaranti for NMK Melhus som har vedtatt å kjøpe arealet der Bollandsmoen motorsportsenter er. NMK Melhus har bedt om en kommunal lånegaranti for fem millioner kroner, og et så høyt beløp kan Melhus kommune ikke gi lånegranti for uten å ha fått godkjenning hos fylkesmannen.