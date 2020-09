Et spektakulært lysshow med 100 orienteringsløpere

Sport

"Gimse by night" er blitt et begrep for o-løpere i Trøndelag. Onsdag 30. september etter mørkets frambrudd går starten ved Brekkåsen skole, og rundt 100 løpere vil springe ut i terrenget med hodelykter.

NM-vinnere

I fjor ble den lengste løypa vunnet av norgesmester Eirik Langedal Breivik. I år stiller en annen norgesmester på startstreken, Audun Heimdal.

- Han er for tida Norges beste o-løper, og det er stas å ha han med. For å vinne "Gimse by night" må man være i norgestoppen, sier løypelegger Audun Bakk i Melhus IL.

Det hele startet i garasjen til Audun for seks år siden, midt i boligfeltet på Gimse. Med noen få lokale løpere. De er fortsatt med, og her stiller både Norges beste og ferske ungdommer side ved side.

- Løpet vårt er blant annet oppdaget av NTNUI, som har dette som starten på en nattkarusell utover høsten. De er desidert størst av klubbene som deltar, sier Bakk.

Nytt kart

Årets løp blir en blanding av terreng og gateløp. Et nytt kart blir tatt i bruk, der det aldri tidligere er arrangert o-løp. Det blir fem løyper å velge mellom, fra 1,2 til 5,9 kilometer.

I fjor var det 77 løpere som deltok. Søndag kveld var allerede 88 påmeldt, og det blir åpent for påmelding helt fram til start.

- Det blir krevende løyper, som kommer til å skille ut de aller beste, sier Audun, uten å ville røpe hvilket terreng som skal brukes.

