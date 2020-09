Vi streamer lokaloppgjøret i kveld

Sport

Onsdag kveld er det duket for et realt lokaloppgjør i fotball. Gimse tar i mot Melhus på Brekkåsen til kamp i G19-serien. Trønderbladet streamer kampen som starter klokken 20.

Melhus må kunne sies å være favoritter i kampen. De har vunnet alle sine fem kamper så langt i sesongen, og leder serien med sine 15 poeng. Gimse har hatt en tyngre sesong. Fire kamper har ført til tre tap og én uavgjort.

- Åpen kamp

Men tapene har vært av den knepne sorten. Gimse og Melhus møttes i første kamp 26. august. Den gangen vant Melhus 3-2, men Gimse ledet frem 2-1 frem til det 74. spilleminutt.

- Det var en ganske tett kamp sist vi møttes, jeg tror det blir en åpen kamp i kveld. Lokalderby lever sine egne liv, sier Jan Havdal, lagleder for Melhus.

- Vi ligger på bunn og Melhus på topp, så vi er nok litt underdog før kampen, sier Øyvind Krogh-Albertsen, lagleder for Gimse.

Han sier at laget har hatt litt motgang i serien, men at det har gått betraktelig bedre i Obos-cupen.

- Der har vi nå tatt oss til kvartfinalen, det hra vært betydelig bedre og vi har lyktes bra. Det er artig at vi har kommet oss så langt, sier han.

Også Melhus har tatt seg til kvartfinalen i samme cup.

Spillerne fortsetter

Begge lag har lyktes bra med å beholde spillerstallene sine inntakt under koronarestriksjonene.

- Det har vært en rar sesong, men jeg må berømme guttene, de har holdt ut og vært med, selv om det er mye annet gutter i den alderen kan finne på, sier Krogh-Albertsen.

- Da vi startet treningene før jul i fjor var vi 25 på blokka. Nå er vi vel 23, etter at et par har reist i militæret og på skole. Juniorlaget skulle egentlig spilt i 5. divisjon, men heldigvis fikk vi muligheten til å melde på to lag da seniorfotballen ikke kom i gang, sier Havdal.