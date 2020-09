I helga streamer vi fotballcup igjen

Sport

Koronarestriksjonene gjør fortsatt at idrettsarrangement må arrangeres uten tilskuere. Vi vet at mange gjerne skulle sett sine kjente og kjære mens de gjør det de liker aller best, men nå er det gjerne sånn at kun én forelder eller foresatt får følge barna på cup. Derfor kjører vi på med mer streaming.

Denne helga ruller fotballen i Gauldalen, når Gauldal FK arrangerer Eat Move Sleep cup, en fotballcup for barn i alderen 7-14 år. Trønderbladet tar oppstilling på Hovin kunstgress lørdag, der vi viser kamper fra J11-klassen. Søndag forflytter vi oss til Lundamo kunstgress, der vi viser kamper fra G8- og J8-klassene.

Vi sender rundt 15 timer med fotball i helga. Sendingen lørdag starter klokken 09.00 og varer til 16.30. Søndag starter sendingen 09.00 og varer til 17.30.

Disse kampene sender vi fra Hovin:

09:00: Sokna IL - Flå IL

09:30: Melhus IL 2 - GFK

10:00: Pause

10:30: Flatås IL - Melhus IL 2

11:00: GFK - Sokna IL

11:30 Utleira IL - Støren SK

12:00: Flatås IL - GFK

12:30: Melhus IL 1 - Buvik IL

13:00: Melhus IL 2 - Sokna IL

13:30: Støren SK - Melhus IL 1

14:00: Buvik IL - Utelira IL

14:30: Pause

15:00: Utelira - Melhus IL 1

15:30: Buvik IL - Støren SK

16:00: Tynset IF - Trønder-Lyn

Disse kampene sender vi fra Lundamo:

09:00: GFK midt 2 - Trygg/Lade (G8)

09:30: Kattem 2 - Gimse IL 2 (G8)

10:00: GFK nord 1 - Kattem 1 (G8)

10:30: Gimse IL 2 - GFK midt 2 (G8)

11:00: GFK nord 1 - Gimse IL 1 (G8)

11:30: Kattem 2 - GFK midt 2 (G8)

12:00: Sokna IL 2 - Støren (G8)

12:30 Pause

14:00 Støren SK - Leik IL (J8)

14:30: Sokna IL - Trønder-Lyn (J8)

15:00: GFK nord - Støren SK (J8)

15:30: Heimdal FK - Sokna IL 1 (J8)

16:00: Trønder-Lyn - Klæbu IL 1 (J8)

16:30: GFK 1 - Sokna IL 1(J8)

17:00: Sokna IL - Leik IL(J8)