Tone ble kretsmester

Sport

240 o-løpere deltok i kretsmesterskapet i mellomdistanse orientering søndag. IL Leik hadde fem løpere, og Melhus IL seks. Beste plassering fikk Tone Almås med gull i klassen D50. Hun slo sin nærmeste konkurrent, Torunn Spets Storhov med over to minutter på den 3,3 kilometer lange løypa. Hege Solhjem Melhuus løp inn til en andreplass i D55. I disse to klassene var det henholdsvis fem og seks deltakere.