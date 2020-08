Melhus-hest kvalifiserte seg til millionløp

Sport

Fire år gamle Golden Dream M.E. har vært på farten i Sverige to ganger i sommer etter at han vant Jarlsberg Grand Prix i begynnelsen av juli, uten nevneverdig suksess. Fredag var han ute i en kvalifisering til årets store mål, nemlig Norsk Travderby på Bjerke. Det endte med en 2. plass og spor fem i finalen som kjøres på samme bane søndag om drøyt to uker.

- Jeg er ikke helt fornøyd. Han var ikke på topp i dag og hang på én tom for meg underveis i løpet. Når det er sagt så gikk det i 06-fart til slutt og Malmins hest var god (Alpha Scarlet R.R. red.anm.). Med tanke på det så gjorde han en bra prestasjon, sa Brækken selv til Rikstoto Direkte like etter målgang i fredagens løp.

Golden Dream M.E. kom perfekt gjennom fra sitt bakspor og satt tidlig i tet, men ble speedet ned oppunder mål av 13-oddseren Alpha Scarlet R.R. som var en av outsiderne i løpet. Brækken-traveren kom i mål på gode 14,6/2600a og fikk med seg 15 000 kroner hjem til Melhus for sin 2. plass.

- Perfekt spor

Etter løpene ble sportrekningen til finalen foretatt. Der fikk Brækken velge først av de fire toerne i kvalifiseringsheatene.

- Det var perfekt med spor fem. Det er det samme sporet som han vant Jarlsberg Grand Prix fra tidligere i år. Vi får komme tilbake med en hest i bedre forfatning til finalen, for i dag var han langt unna å være på topp, uttalte Brækken etter sportrekningen.

Den aller største forhåndsfavoritten i finalen blir nok Strong Pepper, som trakk et perfekt annetspor i finalen. Gundersen-duoen Iggy B.R. og Ivan B.R. fikk henholdsvis spor tre og fire, mens Brækkens overmann, Alpha Scarlet R.R. fikk det perfekt førstsporet etter sin seier.

Golden Dream M.E. har tjent drøyt én million kroner hittil i karrieren og har muligheten til å doble det grunnlaget dersom han går til topps i finalen av Norsk Travderby om to uker.

Ingen finalebillett

Melhus-baserte Jan Roar Trøan prøvde også lykken i et annet kvalifiseringsløp til Derby, men endte i det slagne felt i forsøket Iggy B.R. vant. Det gjorde også Magic Of Joy med Arve Sjoner i sulkyen.

Sjoner ble knepent slått til annen tidligere på kvelden i et vanlig grunnlagsløp med Storm Teddy etter at 5-åringen lenge så ut som en vinner helt til han ble spurtet ned kort før mål. Storm Teddy landet på kilometertiden 25,8/2100a og fikk 12 000 kroner for innsatsen med seg hjem.