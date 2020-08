Løp inn til 8.-plass i sitt første junior-NM

Sport

- Det ble litt for tett program for meg. Mesterskapet startet med forsøk på 800 meter tidlig lørdag ettermiddag. Litt senere gikk 1500-meteren. Da var jeg dessverre tom. Jeg fullførte, men det var heller ikke mer, sier Anders, som ikke klarte å ta seg opp igjen på søndagens NM-finale. Her var han blant de yngste i 18-19 års klassen.