Syrstad Engen-dobbel i CL-målfest

Sport

Wolfsburg var storfavoritter før sitt kvartfinaleoppgjør som ble spilt i spanske San Sebastian for tomme tribuner. Den tyske storklubben sparte ikke på kruttet av den grunn, og leverte en festforestilling Glasgow-spillerne nok vil glemme så fort som mulig.

– Vi jobbet på gjennom hele kampen, og det ga oss ni mål. Så vi er glade, vi er vanskelige å møte når vi spiller sånn som dette, sa Syrstad Engen ifølge Uefa.

Tar med selvtillit

Syrstad Engen spilte hele kampen på Wolfsburg-midtbanen, og var svært delaktig i storseieren. Hun la på til både 2-0 og 3-0 før pause. Det første målet var enkelt da hun fikk stå helt alene på en corner og heade ballen i mål, men mål nummer to var en liten juvel.

Et vakkert Wolfsburg-angrep ble avsluttet av et veltimet Engen-løp, og den norske landslagsspilleren kunne bare kontrollere ballen i mål. Danske Pernille Harder ble firemålsscorer for Wolfsburg i en kamp der de grønnkledde fra Tyskland ikke ga seg før de hadde scoret ni mål.

– Vi tar med oss selvtillit herfra til neste kamp, sa Harder.