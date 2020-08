Lørdag streamer vi bilcross fra Bollandsmoen

Sport

Klubbløpet til NMK Melhus er i utgangspunktet siste løpet i en sesong, tidligere omtalt som "det heftigste" løpet, hvor alle skulle "bruke" opp det som var igjen av bil etter en tøff sesong. I år gjør koronarestriksjonene til at løpet framskyndes.

- I år bestemte vi oss for å gjennomføre klubbløpet tidlig, i henhold til helsenyndighetenes krav om antall personer per arrangement. Dette gjør vi for at vi skal arrangere NM i Crosskart 5. og 6. september, sier Anita Bolland i NMK Melhus.

På tronderbladet.no sender vi live fra kjøringen på Bollandsmoen hele lørdag. Arrangementet starter klokken 09.30 og avsluttes cirka klokken 16.

Det er per onsdag meldt på 70 startende i følgende klasser: