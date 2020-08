Skadefri Putans tror på mer spilletid kommende sesong

Sport

Han måtte se deler av forrige sesong fra tribuneplass. I år er Ronald Putans (28) skadefri og klar for en ny sesong for Kolstad i Rema 1000-ligaen. Med én venstreback mindre i troppen, tror han også på mer spilletid og utelukker heller ikke at han kan få en nøkkelrolle i laget med sin erfaring og rutine nå som landslagsspillerne Tom Kåre Nikolaisen og William Aar er borte fra troppen siden sist sesong.