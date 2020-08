Må vente på sesongstart: - Humøret i gruppa er fortsatt bra

Sport

Torsdag ble det bekreftet. Seriestarten i 2. divisjon i håndball for begge kjønn er utsatt til slutten av september i første omgang, mens de to øverste divisjonene kan starte som normalt i månedsskiftet august/september. Det betyr at første seriekamp for Melhus sin del spilles 27. september borte mot nyopprykkede Rørvik.