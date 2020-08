Endelig kunne Gimse-jentene ta på seg drakta igjen

Sport

Trener Erik Olsen erkjenner at det har vært en utfordrende sommer uten kamper og normale treninger. 1. august ble en merkedag for barne- og ungdomsidretten her til lands. Da kan de nemlig starte med kampaktivitet igjen. Gimses J06/07-lag benyttet anledningen godt og inviterte like godt Skauns J05/06-lag til treningskamp 13 timer inn i det nye døgnet.