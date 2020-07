«Skars» hylles etter KBK-starten

Sport

Olaus Skarsem fra Melhus har startet sju av elleve kamper så langt for sin nye klubb Kristiansund BK og scoret onsdag sitt første offisielle mål for Eliteserie-klubben i 3-1 seieren hjemme over Sandefjord. 22-åringen sier selv at han har tatt store steg siden han skrev under for KBK i januar og nyter tilværelsen i sin nye klubb.