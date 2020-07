Stiller på nasjonal protest mot regjeringens bredde-nei

Sport

Frank Lidahl, daglig leder i Ranheim fotball, har invitert fotballklubber i hele Trøndelag til å sende to representanter til kveldens oppgjør mot Grorud i Obos-ligaen. Formålet er å bruke «krafta i stemmen vår» til å legge enda mer press på helsemyndigheter og politikere for å få gjenåpnet hele breddefotballen.

Markeringen vil skje iforbindelse med samtlige OBOS-liga kamper mandag og tirsdag, og i neste runde av Eliteserien.

Melhus fotball vil stille med Marte Olden Jakobsen, kaptein for damer senior, og Eirik Ramlo, visekaptein for herrer senior.

- Melhus Fotball er glade for at toppfotballen nå gjør felles sak og bruker sin stemme. Spillere fra hele distriktet stiller med tidenes mest erfarne ballhentergjeng under Ranheim-Grorud i kveld, og viser igjen betydningen av dugnadsbegrepet, sier Rune Jøraandstad, leder i Melhus fotball.

Han legger til at grunnmuren i den norske fotballmodellen er frivillighet.

- Når all annen lønn uteblir, er man som frivillig avhengig av anerkjennelse og klapp på skuldra for å holde motivasjonen oppe. Siste melding fra myndighetene er en massiv ørefik til alle landets frivillige, og vi risikerer nå å miste både frivillige og spillere som tidligere har skjønt poenget med denne «nasjonale dugnaden», men som nå opplever meningsløshet og oppgitthet.