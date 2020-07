Brækken seiret i storløp - sikret en kvart million

Sport

Golden Dream M.E. var gjort til stor favoritt i sitt forsøk til Jarlsberg Grand Prix fredag, men etter en litt skuffende innsats ble han bare nummer tre og fikk dermed spor fem bak bilen i finalen senere på kvelden der to hester var mere spilt i vinnerspillet enn Brækkens 4-åring.

I forsøket kunne han ikke svare ut startraske konkurrenter fra sitt førstespor, men i finalen spant han bare til tet fra sitt femtespor og hadde siden full kontroll til en enkel seier på kilometertiden 11,6/1609a. Førstepremien i løpet var 250 000 kroner.

På seremoniplass etter løpet var det først Noralfs sønn, Erik, som først tok ordet. Når han ble bedt om å beskrive sin suksessrike far kom svaret brått:

- Han er flink han, men jeg er med og bidrar jeg også, sa han og lo.

- Golden Dream M.E. var litt uskjerpet i forsøket, men langt bedre i finalen, sa han videre.

Startbilen kjørte for sakte

På spørsmål om hvorfor han ikke klarte å svare ut konkurrentene på startsiden i forsøket, sa Noralf:

- Startbilen kjørte for sakte da. Det var derfor vi ikke kunne forsvare sporet. Så tok jeg han opp på oppløpet for å spare litt krefter. Han var heller ikke som best da. Fra spor fem fikk jeg mye større fart. Det var derfor jeg tok det sporet også.

- Dette er en hest med voldsom kapasitet. Han har stort sett bare tatt det rolig etter den siste starten i Östersund, fortsatte han.

- Det er ingen spesiell hemmelighet. Vi trener, sa han til publikums applaus og latter.

Toer i løpet ble Thai Eros, mens Pantani ble nummer tre. I det slagne felt var også forhåndsfavoritten Ivar B.R. som trøtnet fra dødens og ble nummer fem til slutt.

Sikter mot storløp i Sverige

Golden Dream M.E. ble toer i sin siste start bak den svenske stjernen Hail Mary. Senere i sommer skal han på revansjejakt og forsøke å slå seiersmaskinen.

- Nå skal vi reise til Sverige igjen å prøve der mot Hail Mary og hele balubaen. Det blir spennende det. Det løpet går om knappe to uker, informerer Noralf P. Brækken.

På søndag kjøres Ult Thoresen Grand International for elitehestene. Der skal Brækken ut med en annen stjerne fra stallen, nemlig Evil Enok M.E. Førstepremien i det løpet er den samme som i Jarlsberg Grand Prix, 250 000 kroner. Evil Enok M.E. tok en sterk 4.plass i sin første start på nesten to år da han var ute i Oslo Grand Prix på Bjerkebanen i midten av juni.

Debuterte med seier

I det siste løpet fredag ble det seier til tre år gamle Langlands Gnisten som likegodt slo til med en imponerende triumf i sin første start i karrieren. Han fikk 24 000 kroner for innsatsen. Langlands Gnisten er både eid og oppdrettet av Mona Gåsbakk fra Ler.

3-åringen trenes av Øystein Tjomsland og ble kjørt av hans bror, Vidar, i fredagens seiersløp.