Solbakken ble matchvinner på Lerkendal - satte spikern i kista på Horneland-prosjektet

Sport

På Lerkendal onsdag kveld trengte Solbakken bare fem minutter på å få sin første scoring for Bodø/Glimt. Først utlignet spisskollega Kasper Junker til 2-2 tre minutter før full tid, like etter at Solbakken entret banen, og helt på tampen avgjorde melhusbyggen kampen med sin 3-2 scoring.