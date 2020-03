Melhus-spissen har bestemt seg for å legge opp

Sport

Geir Holthe signerte for Melhus i 2017 og var med på opprykket til 3. divisjon samme sesong. Nå har spissen bestemt seg for å legge opp. En hektisk hverdag gjør det vanskelig for Holthe å være med på det som kreves for å spille i 3. divisjon. I tillegg skal han bli far igjen til sommeren.