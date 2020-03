Slik påvirkes idretten i Melhus av koronaviruset

Sport

Mandag formiddag ble det kjent at hockeysluttspillet som etter planen skulle starte førstkommende torsdag er utsatt på ubestemt tid. Inntil videre trener og spiller både håndball-og fotballgruppa på Melhus kamper som vanlig, men trener for herrelaget til Melhus i 2.divisjon i håndball, Asle Hårsaker, forteller at de har begynt å ta visse forholdsregler og avventer situasjonen nøye.