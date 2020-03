Solbakken slakter sitt eget innhopp: - Elendig

Sport

Ola Solbakken signerte for Bodø/Glimt for to måneder siden og har fått tillit fra start i flere av treningskampene for fjorårets sølvvinner i Eliteserien så langt. Når laget møtte Rosenborg i Abrahallen torsdag ettermiddag, måtte Solbakken starte oppgjøret på benken, men fikk en drøy halvtime på banen som innbytter da han erstattet Philip Zinckernagel og tok plass på venstrekanten.