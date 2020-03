Lasse blir en farlig utfordrer

Sport

Hundekjøreren fra Flå deltar for tredje gang i Europas lengste hundeløp. Sist var i 2017, da oppnådde han en glimrende tredjeplass. Lasse starter i et knalltøft felt med 34 hundekjørere fra fem nasjoner. Flere har over 20 starter i Finnmarksløpet, mens Lasse har to. Årets løp gjelder som norgesmesterskap i langdistanse.