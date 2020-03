Koronaviruset setter en stopper for sesongfinalen i kombinert

Sport

I en SMS til Trønderbladet opplyser Jørgen Graabak at sesongfinalen i kombinert i Oberwiesenthal neste helg er avlyst. Ifølge Graabak er koronaviruset årsaken.

- Selvfølgelig veldig kjedelige nyheter. Jeg er i form og har lyst til å konkurrere. Men jeg har samtidig respekt for situasjonen og beslutningen som er tatt, sier 27-åringen fra Melhus.

Verdenscupavslutningen skulle egentlig gå i Schonach, men ble flyttet til tyske Oberwiesenthal grunnet snømangel. Men fredag ble det altså bestemt at arrangementet i Tyskland også må avlyses.

Avslutter i Kollen

Sesongavslutningen for kombinertsirkuset blir derfor i Holmenkollen i helga. Det spesielle her er at alle rennene går uten tilskuere. Koronaviruset setter en stopper for det.

- Jeg får prøve å avslutte med stil i Kollen. Jeg har aldri vært på pallen der, så det hadde vært morsomt å få det til, forteller Graabak som må gå uten tilskuere.

Før helgas finale ligger Jørgen Graabak på en andreplass i sammendraget i verdenscupen. Landsmann Jarl Magnus Riiber leder.