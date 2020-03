Nedrykket et faktum for Melhus-jentene

Sport

Melhus sitt damelag i 3.divisjon tok juleferie på jumboplass uten poeng, men fikk seg et lite løft da Åsmund Hansen og Rune Øie overtok treneransvaret etter nyttår. Sju poeng ble tatt i løpet av januar og februar, men etter søndagens 21-31 tap mot sereieleder Strindheim på bortebane betyr det at nedrykket er et faktum.