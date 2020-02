Norsk ledelse etter laghoppingen

Sport

NTB opplyser at Norges 1.-lag leder med sju sekunder før langrennsdelen.

Norges 1.-lag med Jørgen Graabak og Riiber leder etter at verdenscuplederen avsluttet hoppdelen med et kjempehopp. Norges 2.-lag med Espen Andersen og Espen Bjørnstad ligger som nummer fire.

Lå som nummer tre

NTB skriver at Graabak lå som nummer tre etter første hopp, men med suverene Riibers hopp på 127 meter tok Norges 1.-lag ledelsen. De går ut sju sekunder foran Japans 1.-lag. Deretter følger Tysklands 1.-lag, 11 sekunder bak Norges 1.-lag.

Espen Andersen åpnet godt for Norges 2.-lag og hoppet 117,5 meter, mens Espen Bjørnstad fulgte opp med et hopp på 119 meter som gjorde at 2.-laget ledet til Japans 1.-lag hoppet. Norges 2.-lag starter langrennsdelen 40 sekunder bak sine landsmenn.

To lag på pallen blir tøft, men Norges 1.-lag ligger godt an til nok en seier i lagkonkurransen i kombinert.

– Jeg har aldri vært bedre, enkelt og greit Jørgen Graabak er for øyeblikket verdens nest beste kombinertløper. Nå handler alt om å beholde pallplassen i sammendraget i verdenscupen.