- Artig med Gauldalssprinten

Sport

Skogstad var en av mange barn som tok turen for å delta på Gauldalssprinten denne helgen. Lørdag ble nemlig Gauldalssprinten arrangert i Kvennabakkan skianlegg, av Lundamo IL og Hovin IL. Leder Petter Leinslie i Lundamo IL Ski er glad for at de to idrettslagene kan arrangere dette sammen.