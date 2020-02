Gjertsen scoret i debuten for sin nye klubb

Sport

En liten skade har holdt Torgil Gjertsen på sidelinjen i de to første kampene for sin nye klubb Wisla Plock i Polen, men da KGHM Zaglebie Lubin kom på besøk søndag var Gjertsen med fra start og noterte seg like godt for scoring i oppgjøret som endte med 1-1 og poengdeling.