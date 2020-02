Kan Melhus henge med i opprykkskampen - se toppoppgjøret live

Sport

Søndag klokken 15 er det avkast i toppoppgjøret i 2. divisjon, mellom Melhus og Vikhammer. Har du ikke mulighet til å se kampen fra tribunen? Fortvil ikke - Trønderbladet er på plass for å sende oppgjøret live. Vi starter sendingen 14.45.

- En ypperlig mulighet for de andre til å vise seg fram Det sier melhustrener Asle Hårsaker etter at nøkkelspilleren Torbjørn Eide forlot klubben i forrige uke. Søndag venter serieleder Vikhammer til toppoppgjør i Melhushallen.

Vikhammer har 28 poeng etter 15 kamper og har vunnet 14 av sine 15 kamper til nå. Bak jager NTNUI med to poeng mindre, med en kamp mer spilt, mens Melhus følger på 3.plass med sine 23. Det betyr at Melhus er nødt til å vinne for å holde liv i drømmen om opprykk til 1. divisjon.