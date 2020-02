- Jeg så stjerner og fikk skviset ut en andreplass

Sport

Jarl Magnus Riiber var som vanlig suveren i verdenscupen i kombinert. Men nesten like sikkert som at Riiber vinner, er at Graabak kommer på andreplass. Mens Riiber tok sin 12. verdenscupseier for sesongen, tok Graabak sin 10. pallplass.

- Det var ikke noe stort skihopp, men jeg er veldig godt fornøyd med langrennet og fikk skviset ut en andreplass, sa Graabak til NRK etter målgang.

Han startet ett minutt og 30 sekunder bak Riiber i langrennet, men var i mål minuttet bak vinneren.

- Jeg hadde en stor plan om å gå meg inn i ryggen på Herola fort. Han ga seg ikke, og jeg så stjerner ut på siste runde. Men det var et veldig veldig godt løp for min del.