Merittert midtbanespiller har signert for Melhus

Sport

Han har spilt for Rosenborg, Tiller, Ranheim, Nardo og Byåsen. Kommende sesong skal Albert Berbatovci (30) spille for Melhus. Etter at Serge Gamwanya forlot Melhus til fordel for spill og studier i USA før jul, har Melhus vært på utkikk etter en midtbanespiller.