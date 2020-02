Gauldalsutøvere blant de nye utøverne i Idrettens Æresgalleri

Sport

Tirsdag åpnet kong Harald idrettens nye digitale æresgalleri. 37 nye enkeltutøvere og seks nye lag ble tatt opp.

Det nye galleriet ble vist fram hos Det Norske Veritas i Bærum. Det inkluderer alle som var i det gamle galleriet som sto i Håkons Hall på Lillehammer. Det ble sist oppdatert i 2006.

Blant de nye navnene finner vi Marit Bjørgen som enkeltutøver og Jørgen Graabak på stafettlaget i kombinert under OL 2014.

Kong Harald er første utøver i galleriet, fulgt av hans far Kong Olav. Det nye galleriet blir ikke plasseres fysiskt et sted, men legges derimot ut som et digitalt galleri som skal være tilgjengelig for allmennheten.

Disse utøverne er tatt med i siste oppdatering av æresgalleriet:

Anders Bardal (hopp), Ine Barlie (Bryting), Tora Berger (skiskyting), Hedda Berntsen (skicross, alpint), Marit Bjørgen (langrenn), Ole Einar Bjørndalen (skiskyting, langrenn), Karoline Dyhre Breivang (håndball), Tore Brovold (skyting), Lars Bystøl (hopp), Frode Estil (langrenn), Gunn-Rita Dahle Flesjå (sykling), Daniel Franck (snowboard), Ola Vigen Hattestad (langrenn), Tor Arne Hetland (langrenn), Odd-Bjørn Hjelmeset (langrenn), Thor Hushovd (sykling), Gudrun Anette Høie (bryting), Terje Håkonsen (snowboard), Eirik Verås Larsen (padling), Roar Ljøkelsøy (hopp), Petter Northug (langrenn), Alexander Dale Oen (svømming), John Arne Riise (fotball), Mette Solli (kickboksing), Ole Gunnar Solskjær (fotball), Halvard Hanevold (skisyting), Lena Boysen Hillestad (hundekjøring), Anders Jacobsen (hopp), Suzann Pettersen (golf), Petter Solberg (rally og rallycross), Harald Stenvaag (skyting), Siren Sundby (seiling), Emil Hegle Svendsen (skiskyting), Aksel Lund Svindal (alpint), Andreas Thorkildsen (spyd), Kari Traa (kulekjøring) og Rune Velta (hopp).

Seks lag har også fått plass:

Håndballkvinnene fra OL 2008, stafettlaget langrenn kvinner fra OL 2010, stafettlaget skiskyting menn fra OL 2010, håndballkvinnene fra OL 2012, blandet stafettlaget skiskyting fra OL 2014 og stafettlaget kombinert OL 2014.