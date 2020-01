Trenerbytte har gitt umiddelbar effekt for Melhus-damene

Sport

Damelaget til Melhus tok juleferie på jumboplass i 3. divisjon uten poeng etter ti spilte kamper og det meste tydet på at laget måtte ta turen ned ytterligere én divisjon. Nå, seks kamper senere, er plutselig håpet tent for alvor. To seire, én uavgjort og ett tap er fasiten på de fire siste kampene etter at de nye trenerne Åsmund Hansen og Rune Øie har overtatt hovedansvaret for gruppa.