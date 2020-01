Sjoner vant dobbelt med stortalentene

Sport

Fem år gamle Storm Teddy og fire år gamle Storm Fax leverte begge årsdebuter det luktet svidd av på Leangen mandag kveld. Storm Teddy er velkjent på Leangen etter en rekke seirer både i 2018 og 2019, alle med Arve Sjoner som kusk.

Først ut var Storm Teddy, som gjorde sin første start siden han var treer i et V75-løp i Bergen i slutten av oktober. Femåringen var gjort til stor favoritt i vinnerspillet, etter at Aas Balder ble strøket fra løpet tidligere på dagen. Etter en forsiktig start, fikk etter hvert Storm Teddy overta føringen drøye runden igjen til mål og derfra hadde han full kontroll til helenkel seier.

- Den ser sterk og fin ut. Hvis helsa holder, kan den duge en bit til, uttalte kusken i seiersintervjuet.

Storm Teddy har nå vunnet tolv løp på 22 starter, men var verken meldt til Kriteriet som 3-åring eller Derby i fjor, og står etter mandagens seiersløp med drøye 400 000 kroner i grunnlag, og har fortsatt mye ugjort i løpsbanen i forhold til den kapasiteten han innehar. Storm Teddy fikk 14 000 kroner for mandagens triumf og noterte kilometertiden 28.2a over 1640 meter.

Halvbroren fulgte opp

Storm Teddys halvbror, Storm Fax, var ute i kveldens sjuende løp og var også han relativt hardt betrodd av spillerne på forhånd. Fireåringen, som i likhet med Storm Teddy har Storm Pia som mor, viste seg kraftig forbedret da han vant i sin siste start tilbake i begynnelsen av desember. Nå rekordforbedret Norheim Faksen-sønnen seg med ytterligere 2,5 sekund og leverte en innsats som tegner godt for kommende sesong.

Fra 40 meter hadde Storm Fax tidlig konktakt med konkurrentene i det seks hester lille feltet og runden igjen fra mål satt ekvipasjen i tet. Derfra skvatt han unna til overlegen og imponerende seier.

- Storm Fax var helt uten konkurranse i dag. Han er fortsatt ufokusert, så det gjelder å holde han skjerpet hele veien, sa seierskusk Arve Sjoner til Rikstoto Direkte etter at kveldens andre fulltreffer var et faktum.

Dersom fireåringen fortsetter denne utviklingen kan eier og trener Glenn Ivar Helgheim vente seg mange triumfer i tiden som kommer. Helgheim eier også Storm Teddy og ser nå ut til å fått fram et nytt unghesttalent i sin varetekt.

Storm Fax fikk 12 000 kroner for seieren og noterte kilometertiden 32,4/2180v.

To av to

S.K.'s Nordstjerne eies og trenes av Karl Einar Stubsjøen fra Gåsbakken. Den seks år gamle hoppa innledet året med seier forrige mandag. Det ble ny seier i årets andre start.

Den kapable hoppa satt i rygg på favoritten Fjell Reven underveis, før hun gikk ut og overtok føringen med 600 meter igjen av løpet. Siden forsvant hun inn til overlegen seier.

S.K.'s Nordstjerne fikk 14 000 kroner for seieren og ble som i seiersløpet forrige mandag kusket av Atle Solhus.

Bjørn Garberg var gjort til favoritt bak My Name Is Prince. Den nyblivne 5-åringen måtte ta til takke med et løp i tredje innvendig/rygg leder blant flere startraske konkurrenter, men takket for et fint løpsopplegg med å speede inn til seier foran en tapper Conseila's De Bello med Ragnhild Bjørnbeth i sulkyen.