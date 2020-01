Magnus Reiten kjørte inn til tredjeplass

Sport

- Jeg hadde en plan om å være blant de tre beste, og jeg er fornøyd med tredjeplassen, sier Magnus S. Reiten fra Singsås.

I helga ble det tredjeplass i Össk cup, og mesterskapet var i Østersund. Der var det ikke så mye snø, men arrangøren hadde kjørt på snø på banen ifølge Reiten.

Det er ikke første gang 23-åringen deltar i Össk cup, og Reiten forteller at det faktisk er på tiende året. Tidligere har han tatt andreplass i juniorklassen og i klassen under den han kjørte nå. Denne gangen kjørte han i Pro open.

Arvelig belastet

Allerede som 11-åring startet Reiten å kjøre snøscooter i konkurranse, og han sier spøkefullt at han er arvelig belastet ettersom både far og to onkler har kjørt snøscootercross.

- Jeg er født og oppvokst på scooterbanen, forteller Reiten.

Hjemme på gården har han en liten bane, men også her er det snømangel som gir utfordring.

- Før jul var jeg tre uker i Amerika for å trene, forteller Reiten.

Travle vinteruker

Reiten kjører lastebil til daglig, og jobben blir det ikke så mye tid til om vinteren ettersom torsdag og fredager ofte går med til å kjøre til konkurranser. Vinters tid blir det noen arbeidsdager i løpet av uka, men ikke så mange som om sommeren ifølge Reiten. Fra februar og ut mars er det som regel konkurranse hver helg, og det er også konkurranser i april.

Planen videre er å delta i VM, NM, det største svenske mesterskapet og noen småløp. 25. januar er det Midt-Norsk runde på Singsås.

- Jeg vil takke familie, venner og sponsorer som stiller opp, sier Reiten.

Slik går det med snøscooterprosjektet i Midtre Gauldal I Holtålen kommune har man Gauldalsløypa, men det kommer ikke noe lignende på plass i Midtre Gauldal med det første.