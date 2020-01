Nesten hver 20. hølonding er med på skicup

Sport

Leik hadde med seks da norgescupen startet. Uten et par sykdomsforfall kunne det ha vært åtte. Det er også et par fra laget som går norgescup i skiskyting. På et større renn i Bruksvallarna før jul var Leik største norske lag i antall deltakere. Kun et svensk lag hadde med flere.

Nesten hver 20. person av innbyggerne på Hølonda er deltakere i junior-norgescup-starten.

– Joda, det er historisk og veldig stas dette. Jeg tror det er rekord i antall deltakere i junior-norgescupen, smiler Lars Erik Eid.

Han var i mange år hovedtrener for aldersgruppen som var med på norgescup-starten for junior som omfatter de som er født fra 2000 til 2003. Nå er Frode Jermstad hovedtrener. Eid er trener.

Bina Randen, Adrian Bakken Berg, Daniel Finanger. Stian Lillebudal, Odin Unsgård og Sander Lillebudal var med på Lygna.

Bare mer ivrig

Daniel Finanger er av de som utmerker seg på Hadeland. Han fikk tre norgescuppoeng i det første rennet. Men om han går i gutter 17 år, er han på ingen måte ukjent med startnumme

– Jeg gikk mitt første renn da jeg var seks år gammel, smiler han. – Og det er minst like moro nå.

De er mange i i gutter 17 år fra Leik.

– Det blir morsommere når vi er mange i samme klasse, sier Daniel.

– Vi har vært med lenge og har også ivrige foreldre, sier Stian Lillebudal.

– Det er godt samhold og miljø, sier Adrian Bakken Berg. ’

– Og alle er vi fra Gåsbakken, legger Daniel til.

At det er mange jevnaldrende med på treningene i det ukentlige, gjør at de unge bryner seg på hverandre og hever hverandres nivå.

Best på det første norgescupløpet på Hadeland var Odin Unsgård på en flott 36. plass blant de 234 deltakerne i eldre junior.

Topp med guttene

Om det er mange gutter, er det glissent blant jentene. Bina Randen er faktisk eneste hunkjønn fra Leik i norgescupstarten i Innlandet fylke.

– Det er bare artig å være sammen med gutungan og karan, smiler Bina.

Om det er få jenter, har førsteårsjunioren mange gutter å måle seg mot.

Mot normalt

Det bemerkelsesverdige er at Leik har klart å beholde utøverne gjennom ungdomstiden og at de også vil kjempe mot landets beste.

– Vi har en sammensveiset gjeng av jenter og gutter. Mange fellesøkter fra tidlig sommer bidrar til det. Vi har tre–fire fellesøkter i uka, sier Eid.

– At de har vært en gruppe med samhold og miljø gjennom mange år, er viktig for at de har fortsatt, sier sportslig leder Kurt Lillebudal.

Nesten samtlige bor også hjemme og er med på treningene i det daglige. Even Opland, som hadde sykdomsforfall, og Odin Unsgård går på skigymnaset i Meråker. Bina Rinden, Adrian Bakken Berg, Daniel Finanger, Stian Lillebudal og Sander Lillebudal satser hjemmefra.

