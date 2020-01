Lersbygg har fått drømmejobb under håndball-EM

Sport

Det startet på Flå skole i 2008. Siden har det ballet på seg, steg for steg, med stadig større oppdrag for Dag Alexander Gamst. Under Håndball EM har han fått jobben som speaker under alle de tolv kampene som spilles i Trondheim Spektrum og i kveld (fredag) smeller det til gangs når det norske landslaget entrer parketten og spiller sin første kamp i gruppespillet mot Bosnia.