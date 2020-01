Nikolaisen etter mesterskapsdebuten: - Dette var helt sykt

Sport

Foran over 8000 tilskuere og stinn brakke i Trondheim Spektrum lå alt til rette for norsk håndballfest fredag kveld da de norske herrene spilte sin første kamp i årets EM. Og fest ble det også. Anført av verdensstjernen Sander Sagosen ble det norsk 32-26 seier over Bosnia. Tolv av de norske målene ble scoret av Sagosen og midt i heksegryta fikk Nikolaisen fra Lundamo oppleve det hele på nært hold.