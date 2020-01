Anne Kjersti havnet på 16.-plass

Sport

Anne Kjersti Kalvå kom inn på 19.-plass opp monsterbakken i Val di Fiemme, 3 minutter og 46 sekunder bak Therese Johaug. Hun kom sist av de norske jentene i fellesstarten. Kalvå lå på 15.-plass i sammendraget før siste dag. Totalt etter alle sju etapper oppnådde Anne Kjersti en 16.-plass. Hun hadde dermed to norske kvinner bak seg på sammenlagtlista, Ragnild Haga på 17.-plass og Magni Smedås på 20.-plass.

Therese Johaug var suveren da hun gikk inn til sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre.

Natalja Neprjajeva gikk en superetappe og ble nummer to i sammendraget, mens Heidi Weng ble nummer fire. I mål var Johaug over 50 sekunder foran Heidi Weng, som sammenlagt endte ett minutt og 37 sekunder bak den suverene vinneren.

Johaug var i en klasse for seg og rykket fra de andre i bunnen av slalåmbakken. Ingen klarte å følge henne. Kun Weng klarte å holde følge noen få hundre meter for Johaug sa takk for følget.