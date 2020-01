Toppscoreren har ikke stengt døra for Melhus

Sport

Robert Stenes overgang til Melhus i mars i fjor slo ned som en liten bombe for mange i trøndersk fotball. Tidenes toppscorer på nivå to i norsk fotball er fortsatt i tenkeboksen foran kommende sesong, og innrømmer at han ikke har stengt døra for å fortsette i Melhus også i 2020. Alternativet er å bli assistenttrener i 2.-divisjonsklubben Nardo.