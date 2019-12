Supertraveren gjør comeback

Sport

Juliano Rags har ikke startet siden han ble fjerde i et løp på Momarken 22. august i 2017. I morgen, på lille julaften, skal Brækken-traveren ut i prøveløp på hjemmebanen Leangen.

11-åringen, som har tjent over 2,5 millioner kroner, og som vant Norsk Derby tilbake i 2012 er tidenes raskeste norskfødte traver med sin rekord på 09,3 satt på Solvalla i 2014.

- For tung

Juliano Rags vant en lokalkjøring i fjor og gikk også prøveløp i Östersund, før han ble borte. Nå er han tilbake igjen.

- Han var for tung og fikk en hard treningsperiode etter prøveløpet i fjor. Det tålte han ikke, og han fikk en kjenning i et bein. Nå har han vært i trening lenge, men er fortsatt noen kilo for tung. Han er ikke kjørt hurtig med, så han skal ikke kjøres fort på mandag, sier trener Noralf P. Brækken til fagbladet Trav- og Galoppnytt.

I mandagens prøveløp på Leangen er det Noralfs sønn, Erik, som sitter sulkyen.

- Han trener nesten på samme nivå som da han var på topp. Jeg har ingen andre som er på hans nivå. Golden Dream M.E. er ganske bra og hadde dugd i eliteklassen i Norge, men Juliano Rags trener på et mye høyere nivå. Han er elleve år og kan jo fortsatt ha tre sesonger igjen i løpsbanen nå som de kan gå til de er 14 år. Det er ikke flust med hester i den klassen, og vi trenger de vi kan få, sier Noralf P. Brækken videre.

Brækken godt fornøyd med tredje Stallhesten Golden Dream M.E. fortsetter å glede sin trener og kusk Noralf P. Brækken. Lørdag gikk treåringen et nytt fremragende løp på Bjerke.

Profiler til start

For de skuelystene så starter prøveløpet 14:55. Klokka 16:00 starter løpene. Det er vanlig V65-kjøring med V5 og Dagens Dobbel før julen ringes inn.

Blant de firbeinte profilene som skal ut å konkurrere i V65-veddemålet finner vi blant annet Bjørn Garberg-trente Vill Jerven som er på jakt etter sin tiende seier for året. I tillegg skal Brækkens kapable hoppe Panama Rags ut i det fjerde løpet. Der møter hun blant annet Acers Fantasy i det som kan bli en spennende duell.