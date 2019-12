-Det er interessant

Sport

Ola Solbakken er aktuell for Eliteserie-klubben Bodø/Glimt som tok sølv i årets sesong. Torsdag ble det kjent at de har lagt inn to bud på kantspilleren som nettopp avsluttet sin andre sesong i Ranheim-trøya etter overgangen fra Rosenborg foran 2018-sesongen.