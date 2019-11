Styrkeløfter fra Melhus tok norgesrekord

Sport

Under NM i styrkeløft i Bergen hentet Åge Berntsen fra Trøndertun styrkeløftklubb (SK) hjem både norgesrekord, to gull og en bronse. Berntsen forteller at han deltok i alle tre disiplinene under NM, og at han deltok i vektklassen 120 pluss.

- Gikk veldig bra

- Det gikk veldig bra, og mest gledelig er det at jeg fikk flyttet norgesrekorden, sier melhusbyggen.

Norgesrekorden han tok, er på 360 kilo knebøy, og den gamle rekorden var på 355 kilo.

- Det var godt å kjenne at jeg hadde mer på tanken, sier Berntsen som har hatt det han kaller et lite skulderproblem.

46-åringen er styrkeløfter i klassen 40-49 år, og han forteller at det ikke er så mange i klassen som klarer over 300 kilo.

- Det kjennes veldig greit å få tatt norgesrekord igjen, den forrige tok jeg i fjor. I år har jeg fått trent godt, og treninga har båret frukter, forklarer Berntsen.

EM i juni

De gode resultatene gir inspirasjon til å satse på et høyere nivå, og i juni neste år skal han være med på EM i Finland der han skal delta i alle tre disiplinene.

- Heatet blir nok tøft, men det blir fint å få bryne seg på EM, sier Berntsen som også har forhåpninger foran NM neste år.

Trøndertun SK har treninger mandager, onsdager og fredager på Trøndertun folkehøgskole, og er åpen for alle helt ned til seks år. Berntsen forteller at det er åpnet for at også barn kan drive styrkeidrett.

- I høst har det vært litt lite folk på treningene, og vi kommer derfor til å kjøre rekruttering. Her er det plass til flere, sier Berntsen.