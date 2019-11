– Nå kan jeg legge meg med et smil om munnen

Sport

På sprint i klassisk stil er Fredrik Riseth både blitt nummer sju i verdenscupen og medaljør på NM. I sesongstarten var det nettopp klassisk stil. For to år siden ble Riseth nummer fire på Beitostølen. Innen rennet sa sprinten at han at håpet var å bli topp tre. Det ble igjen fjerdeplass, men han endte som tredje beste norske i finalen.