Graabak etter lagkompisens stygge fall: – Livet er mer enn idrett

Hoppdelen av NM i kombinert ble i helga arrangert i Falun i Sverige. Søndag ble det dramatisk da Magnus Krog falt stygt etter landing og ble kjørt til sykehus for røntgensjekk. Heldigvis ble ikke nordmannen alvorlig skadet.

Sammen med Jarl Magnus Riiber og Espen Dahlhaug Bjørnstad valgte Jørgen Graabak å trekke seg på grunn av fallet til Krog. Melhusbyggen ville ikke risikere å lide samme skjebne som landsmannen.

– Jeg opplevde det etter hvert som for risikofylt å hoppe, sa Graabak til NRK etter rennet.

Mener konkurransen skulle vært avlyst

28-åringen fra Melhus opplevde bakken som farlig og mener forholdene etter hvert ble så dårlige at arrangørene burde avlyst konkurransen.

– Livet er mer enn idrett, og det synes jeg også at det burde ha blitt tenkt på i juryrommet. Håpet er at man lærer av det til neste gang, påpeker Graabak til statskanalen.

Arrangøren avlyste ikke rennet umiddelbart etter fallet til Krog, men etter et møte litt senere ble det bestemt at hopprennet skulle avbrytes.

Nummer fem på sprinten

For sprinten over 5 kilometer måtte man ta i bruk lørdagens provisoriske omgang. Her har langrennssterke Graabak et godt utgangspunkt med sin femteplass. På grunn av at Graabak ikke hoppet på søndag, må han nøye seg med å gå halve distansen neste helg.

Langrennsdelen av NM i kombinert arrangeres på Beitostølen neste helg.