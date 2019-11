Brækken godt fornøyd med tredje

Sport

Det er ikke slik at en traver må vinne for å overbevise. Som alle interesserte vet, overrasket Golden Dream M.E. de fleste med å bli nummer to i EM i Finland i midten av oktober. Fjorten dager senere vant den storløp i Bergen. Så fulgte en tredjeplass i rikstotoen på Jarlsberg, et løp treneren ikke hadde noe å utsette på.