Skulle egentlig ta fri. Så tok Gimses damelag kontakt

Sport

Ketil Olsen hadde egentlig tenkt å ta et friår fra fotballen etter to år som trener for Bynesets herrelag i 5.divisjon, men da Erik Olsen i Gimse tok kontakt klarte han ikke å si nei. Nå er han tilbake som trener i klubben han har vært i mange år tidligere, blant annet som trener for klubbens herrelag.