Slik forklarer han Gimses fall

Sport

Trønderbladet tok turen til Byåsen for å se Gimse-seniorene sin siste kamp for sesongen, da de tapte 6-2 mot Astor. 6-2. Mot avdelingens dårligste lag. Da kampen nærmet seg slutten var det ikke et menneske på Gimse-benken. Trener Anders Olsen Reitaas var på banen, mens to innbyttere varmet opp.