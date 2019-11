Ishockeysesongen er i gang for Leik

Sport

– Dugnadsfolket med John Iver Gåsbakk i spissen, har gjort en fenomenal dugnadsinnsats. Nå er det full aktivitet på isen, sier Lillian Eid, leder for hockeyavdelinga i idrettslaget Leik.

Glad for dugnadsinnsatsen

Sist helg la dugnadsgjengen is på ishockeybanen på Korsvegen, og mandag var det barn og unge i aktivitet på isen. Da var det trening for U11 og U15, forteller Eid.

– Vi var heldige i år med at det var noen kuldegrader da vi skulle legge isen. Her på Hølonda har vi helt ekstrem dugnadsvilje, og vi er totalt avhengig av det. Sist helg var det ismerking, og da kom 20–30 personer for å hjelpe til. Hockey har vært en stor idrett på Hølonda i mange år, forteller Eid.

Ønsker seg tak

Strømutgiftene er et tyngende kapittel for idrettslaget, og Eid opplyser at det ikke er mulig å ha is på banen lenger enn til 1. mars. Teoretisk sett kunne det ha vært is på banen året rundt, men det ville ifølge idrettslaget ha medført høye strømutgifter.

– Det vi ønsker oss, er tak over banen fordi sola tar hardt på isen. Vi må stenge banen 1. mars fordi vi ikke har økonomi til å ha lenger sesong, sier Eid.

Snøfall fører også til problemer med isen ettersom det må måkes og prepareres.

Isdisko og kamper

Med oppholdsvær og kuldegrader er det gode forhold på isen, og Eid forteller at det blir mye aktivitet framover.

– Fredag kveld skal vi ha isdisko, og det har vi kjørt noen år. Dette er svært populært. Tilbudet er åpent for alle, sier Eid.

Idrettslaget skal også ha hockeyskole med påfølgende samling i klubbhuset der matpakke og frukt fortæres.

Gåsbakken opplever sterk vekst Gåsbakken kan skilte med prosentvis sterk vekst i innbyggertallet, og trenger mer plass i barnehagen og skolen.

– Det er så artig å se at de minste starter med å gå ustødig, og så blir stadig flinkere. De starter med å holde seg i bruskasser, og bruskassene er en fin måte å trene teknikk på. Hockeyskolen gir mulighet til å få prøve seg, og så har vi også aktivitet for de mer erfarne ishockeyspillerne, sier Eid.

Kamper skal også kjøres i gang både for barn og for fjerdedivisjonslaget herrer. Eid oppfordrer folk på Hølonda til å komme og være publikum når det er kamper på banen.

Får internasjonalt dommeroppdrag Nina Refseth (22) gjør kometkarriere som ishockey-dommer.

Allsidig trening

– 30. november og 1. desember skal vi ha aktivitetsdag, og dette pleier å være kjempepopulært. Bylagene er vant til ishaller, og synes det er godt å komme ut og trekke frisk luft, forklarer Eid.

Få steder i Trøndelag er det utendørsbane for ishockey. Eid peker på at ishockeybanen kan ha betydning også for dem som planlegger å delta i langrenn.

– Når det ikke er snø, kan ungene trene på ishockeybanen og skøytegåinga er fin trening også for skiungene. Alle er velkomne til å gå på banen, forklarer Eid.