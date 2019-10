Cupfinaledrømmen brast for Melhus-duoen

Sport

Både Ola Solbakken og Olaus Jair Skarsem spilte fra start da Ranheim tapte 2-4 borte mot Tromsø i Eliteserien sist helg, men da laget gjestet Stavanger og semifinalen mot Viking onsdag kveld var begge plassert på benken. To tidlige skader gjorde også at ingen av dem fikk spilletid i 0-3 nederlaget som betyr at Viking spiller sin sin første cupfinale siden 2001.