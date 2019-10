Lårhalsbrudd for Mjøen

Sport

Det var i det åttende og nest siste løpet under mandagens kjøring på Leangen at uhellet var ute. Ekvipasjene S.K.'s Nordstjerne og Vestpol Lodin, som Mjøen kusket, huket hjul og kjørte sammen med det resultat at Mjøens hest ble skremt såpass mye at han mistet kontrollen over sin hest.