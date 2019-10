Gjev pris til svømmer og fotballproff fra Melhus

Sport

Trøndelag Idrettskrets har kåret Ingrid Syrstad Engen og Gabriel Steen til årets nykommere i kretsen.

Syrstad Engen er fotballproff i Tyskland, mens Steen stadig setter nye rekorder på svømmearenaen.

De to utøverne fra Melhus få sin påkjønnelse under Idrettens Hederskveld 1. november. Her vil også årets ildsjeler i kommunene bli hedret.