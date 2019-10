Boye Ølstøren tilbake som vinnerkusk

Sport

Det var en alvorlig ryggskade som satte Ølstøren ut av spill, tvang ham ut av sulkysetet og gjorde at han kjørte sitt foreløpig siste travløp i 2008. Borte fra sporten har han ikke vært i mellomtida, men navnet hans har ikke vært å se, i hvert fall ikke på noen resultatlister.

For nokså nøyaktig to måneder siden, i Orkdal tråvpark, gjorde Ølstøren comeback som kusk i totalisatorløp. Vant løp gjorde han ikke, men han gjorde hederlige innsatser med to trippelplasseringer.

Siden det har Ølstøren kjørt noen løp på Leangen og ett i Sverige. Nå på mandag satte han punktum for kjøringen ved gå til topps med Svorkmo-traveren Norjerven.

Kjører som amatør

- Det er artig det, svarte Boye Ølstøren på spørsmål om hvordan det var å vinne løp igjen.

Melhuskusken bedyret at han nå driver som amatør. Ikke desto mindre var kuskingen av Norjerven av godt, gammelt Ølstøren-merke – slik vi husker ham fra utallige løp i glansdagene. En kusk som har kjørt inn over 40 millioner i karrieren, glemmer ikke så lett gamle kunster.

Mange spillere hadde heller ikke glemt, de hadde mer tru på ekvipasjen enn fagpressen. Norjerven var et tredjevalg i V5-spillet.

Et par av de mer betrodde måtte ty til galoppen. Åtteåringen fra Svorkmo innledet som femtehest etter startrushet. Snart lå den på tredje. Gjennom den siste svingen tok den seg forbi andrehesten, og jakten på lederen Terne Pil var i gang for fullt. Sistnevnte, med Odd A. Kjøsnes i sulkyen, ledet i det aller lengste. Men Ølstøren holdt Norjerven i siget på proffkuskens vis og slo seg forbi like før streken.

- Det gikk litt i rykk og napp, men den gikk greit til slutt, meldte kusken.

Amatør eller ikke, det ville være rart om ikke en kusk som Boye Ølstøren ble etterspurt og fikk flere oppsitt etter dette. Vi nekter å tro at han ikke blir å se på seremoniplass flere ganger.

Stadig i vinnerform

I den siste starten på Bjerke var ikke vinnermaskina F.X. Fragola på topp. En ugrei utgangsposisjon i hardt selskap får ta sin del av skylda. Ragnhild Bjørnbeth, som vant V65-5 med Levanger-traveren, mente at reisen til Oslo også kunne være en medvirkende årsak til «smultringen» i programmet.

Ekvipasjen fikk føringen fra start helt uten sverdslag i sprintløpet. Siden ledet de hver eneste meter. Bjørnbeths femårshoppe vant løpet med over fem lengder – som skyhøy favoritt.

Ikke alle travere liker å reise langt. Om det viser seg at F.X. Fragola misliker lange reiser, har hun massevis å hente på hjemmebane.

- Vi sjekket henne opp uten at det ble funnet feil. Nå vant hun lett, konstaterte Bjørnbeth om hoppa som kanskje har innledet en ny seiersrekke.